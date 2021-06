O Antalyaspor anunciou a contratação de Diogo Sousa.



O guarda-redes ruma à Turquia depois de oito épocas no Sporting e assinou até 2025 com o 16.º classificado do campeonato local.



De resto, o jogador de 22 anos já tinha anunciado publicamente que não iria continuar ao serviço dos leões. Apesar de ter trabalhado com a equipa principal, Diogo Sousa deixa Alvalade sem nunca se ter estreado.