Nani assinou pelo Adana Demirspor, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



De acordo com o comunicado do emblema turco, o internacional português assinou por um ano com outro de opção.



O jogador de 36 anos estava livre depois de ter terminado contrato com os australianos do Melbourne Victory. Nani fez apenas dez jogos na Austrália em virtude de uma lesão grave sofrida no joelho.



Este será, de resto, a segunda passagem do extremo pela Turquia: representou o Fenerbahçe em 2015/16.