Vincenzo Italiano foi oficializado como novo treinador do Besiktas, onde jogaram, em 2025/2026, os portugueses Tiago Djaló, Gedson Fernandes, João Mário, Rafa Silva e Jota Silva.

O técnico italiano deixou uma mensagem aos adeptos do clube: «Esta é a minha nova casa. Já comecei a trabalhar arduamente. Estou ansioso por ver as lendárias bancadas do Besiktas e encontrar-vos todos no nosso santuário. Força, Besiktas.» 

Vincenzo estava ao serviço do Bolonha desde a temporada 2024/25, tendo conquistado uma Taça de Itália, e agora assina pelo clube de Istambul até ao verão de 2028.

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