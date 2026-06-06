Mercado
Há 1h e 43min
OFICIAL: Vincenzo Italiano é o novo treinador do Besiktas
Técnico transalpino ruma à Turquia depois de ter comandado o Bolonha
JR
Técnico transalpino ruma à Turquia depois de ter comandado o Bolonha
JR
Vincenzo Italiano foi oficializado como novo treinador do Besiktas, onde jogaram, em 2025/2026, os portugueses Tiago Djaló, Gedson Fernandes, João Mário, Rafa Silva e Jota Silva.
O técnico italiano deixou uma mensagem aos adeptos do clube: «Esta é a minha nova casa. Já comecei a trabalhar arduamente. Estou ansioso por ver as lendárias bancadas do Besiktas e encontrar-vos todos no nosso santuário. Força, Besiktas.»
Vincenzo estava ao serviço do Bolonha desde a temporada 2024/25, tendo conquistado uma Taça de Itália, e agora assina pelo clube de Istambul até ao verão de 2028.
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