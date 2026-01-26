Pedro Malheiro está no topo da lista de reforços do Galatasaray, que pondera avançar para a contratação já neste mercado de inverno.

Segundo o Maisfutebol apurou, o lateral português está recetivo a um regresso à Turquia, sobretudo pela porta do atual campeão turco e líder do campeonato. Neste momento, Malheiro é tido como uma opção preferencial pelo técnico Okan Buruk para reforçar o lado direito da defesa.

Recorde-se que o ex-Boavista fez uma excelente época em 2024/25 pelo Trabzonspor, tendo registado seis golos e quatro assistências em 46 jogos, mas acabou por rumar no último verão aos Emirados Árabes Unidos, tendo assinado até 2029 pelo Al Wasl, onde no início da presente época foi treinado por Luís Castro.

Com três golos e três assistências em meia temporada (20 jogos), o lateral de 25 anos é agora alvo do Galatasaray, que poderá avançar nos próximos dias com uma proposta. Caso se concretize a contratação, o Trabzonspor, rival do clube de Istambul, terá direito a 15 por cento do valor da transferência.