O futebolista nigeriano Umar Sadiq é reforço do Valencia. A contratação foi confirmada esta quinta-feira.

O avançado de 28 anos assina contrato «até junho de 2028», segundo informa, em comunicado, o Valencia. A Real Sociedad também confirmou, em comunicado, o «acordo para a transferência».

Os valores do negócio não foram divulgados pelos clubes, mas segundo a imprensa desportiva espanhola, nomeadamente o jornal As, o Valencia paga quatro milhões de euros fixos, podendo a transferência atingir os cinco milhões de euros: há 500 mil euros em variáveis de mais fácil cumprimento e mais 500 mil de variáveis mais difíceis.

Sadiq já tinha jogado no Valencia na segunda metade da época passada, por empréstimo da Real Sociedad, tendo feito 19 jogos e seis golos.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências