* Pedro Diniz



O FC Porto emprestou Ewerton por mais um ano ao Urawa Red Diamonds, confirmou o próprio jogador ao Maisfutebol.

«Renovei mais um ano de empréstimo, até janeiro de 2021. Gosto bastante de estar aqui, adaptei-me rápido, a minha esposa também gosta muito de viver aqui, o clube dá todas as condições», referiu o jogador em conversa com o nosso jornal.

O médio brasileiro chegou do Portimonense ao FC Porto em 2018/2019, mas a passagem pelos dragões foi fugaz, não se tendo estreado de azul e branco. No entanto, mantém a consideração por Sérgio Conceição.

«O Sérgio Conceição é um grande treinador. Não sei o que se passou, ele queria um jogador com outras caraterísticas que não as minhas», afirmou o futebolista de 27 anos.



Em relação à aventura no Japão, Ewerton revelou que foi mais fácil adaptar-se por causa do contingente canarinho no Urawa e que o campeonato nipónico tem uma grande visibilidade no continente asiático.

«Foi bem mais fácil adaptar-me porque já conhecia o Maurício [ex-Marítimo] e o Fabrício [ex-Portimonense], que já estavam cá. O campeonato japonês não tem grande visibilidade na Europa mas tem nos Emirados e em toda a Ásia, e fomos finalistas da Champions League asiática no ano passado», apontou.

Ewerton deseja fazer uma boa época no Japão e não coloca nenhum entrave a um possível regresso a Portugal.

«O importante é estar feliz, fazer uma boa temporada aqui e sem pressa, um dia de cada vez, as coisas acontecem naturalmente. Eu amo Portugal e sinto-me em casa aí. Se tiver que voltar, volto tranquilamente», finalizou o futebolista canarinho que tem contrato com o FC Porto até 2022.