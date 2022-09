O futebolista sérvio Uros Racic pode tornar-se, nas próximas horas, o mais recente reforço do Sporting de Braga, por empréstimo do Valência. A informação, inicialmente avançada na imprensa espanhola foi, entretanto, confirmada pelo Maisfutebol.

Racic, de 24 anos, esteve no futebol português ao serviço do Famalicão, em 2019/20, também por empréstimo do Valencia, tendo-se destacado com 39 jogos, três golos e uma assistência.

Em 2022/23, Racic não vai estar nos planos de Gennaro Gattuso em Valência, num plantel que recebeu recentemente o português André Almeida para o meio-campo, bem como o espanhol Nico González.

Depois de dois anos de maior utilização e algum protagonismo em Valência, com um total de 69 jogos e dois golos, o ex-Estrela Vermelha, clube no qual fez a formação, tem agora como mais forte hipótese, para a nova época, um regresso a Portugal. O acordo pode prever uma opção de compra.