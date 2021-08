O Peñarol, do Uruguai, anunciou a chegada de Nico Gaitán. O médio argentino assinou um contrato de uma temporada e vai voltar a jogar com o defesa Maxi Pereira, com quem jogou no Benfica.

Gaitán estava sem clube desde que deixou o Sp. Braga em fim de contrato. Em 23 jogos, o argentino marcou três golos e fez uma assistência. Representou ainda os argentinos do Boca Junior, o Benfica, os espanhóis do At. Madrid, os chineses do Dalian Pro, os americanos do Chicago Fire e os franceses do Lille.

O Peñarol é o atual terceiro classificado do campeonato do Uruguai.