O Marítimo está prestes a receber um novo reforço para a temporada. O presidente do clube, Carlos Pereira, confirmou nesta quarta-feira a chegada do defesa-central espanhol Jorge Sáenz, do Valencia.

O jogador chega na tarde desta quarta-feira à Madeira, num negócio que prevê um empréstimo de uma temporada. Saénz é mais uma opção para a defesa insular. Na época passada esteve emprestado ao Celta de Vigo, onde realizou nove partidas oficiais.

O Marítimo chega aos 13 reforços. Miguel Silva (ex-APOEL), Vítor Eudes (ex-Cruzeiro), Matheus Costa (ex-Vizela), Facundo Constantini (ex-São Paulo), Vítor Costa (ex-CSA), Filipe Cardoso (ex-Sp. Covilhã), Marcos Silva (ex-Águeda), Diogo Mendes (ex-Benfica), Bruno Xadas (ex-Sp. Braga), Iván Rossi (ex-Sambenedettese), Henrique (ex-CSKA Sófia) e André Vidigal (ex-Estoril) já foram confirmados.