O futebolista francês Valentin Rosier assumiu que o objetivo é continuar no Besiktas ou então rumar a outro clube europeu, não estando o regresso ao Sporting nos seus planos.

«O meu objetivo é continuar no Besiktas ou ser transferido para um bom clube europeu, para poder jogar na Liga dos Campeões. Vou avaliar as ofertas, os meus agentes já estão a trabalhar no assunto. Não vou dizer que clubes fizeram propostas, mas sei para onde posso ou não ir. O Sporting está em conversas com o Besiktas, vamos ver o que acontece», afirmou o jogador de 24 anos, campeão turco pelo Besiktas, à beIN Sports France, no sábado.

O jogador, que o Sporting contratou ao Dijon no verão de 2019, afirmou ainda que «a Bundesliga seria adequada» ao seu estilo de jogo e respondeu ao noticiado interesse do Marselha em França. «Fiquei surpreendido com o interesse. O Marselha é um dos maiores clubes de França, mas como disse, o futuro ainda é incerto», apontou.

Em 2019/2020, Rosier fez 16 jogos pela equipa principal do Sporting, mas não entrou nos planos de Ruben Amorim e acabou cedido ao Besiktas, onde fez 37 jogos e três golos.