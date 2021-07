Associado ao Benfica, Valentino Lazaro pretende continuar no Inter de Milão, revelou o seu empresário, Max Hagmayr.



«Tivemos uma reunião e expliquei ao Inter que Lazaro quer ficar. Ele já testou negativo e pode fazer em breve juntar-se à equipa», referiu, em declarações ao «Calcio mercato».



O representante do internacional austríaco recusou ainda falar sobre o mercado de transferências.



«Não quero falar sobre o mercado. Há clubes interessados, mas a decisão do Valentino, antes de mais, é ficar», frisou.



Lazaro, de 25 anos, despontou no RB Salzburgo, clube do qual saiu para o Hertha. Da Bundesliga, o ala-direito mudou-se para o Inter, equipa pelo qual jogou 11 jogos antes de ser emprestado ao Newcastle. Na última temporada, o jogador esteve cedido pelos italianos ao Borussia Monchenglabach.