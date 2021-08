Diogo Queirós deixou o Famalicão e foi cedido aos espanhóis do Valladolid, seguindo caminho idêntico ao de Plata.



O defesa, formado no FC Porto, já está registado no site da Liga espanhola. De acordo com o registo no órgão que tutela as competições da primeira e segunda divisões de Espanha, o internacional sub-21 mudou-se por empréstimo.



Diogo Queirós chegou ao Famalicão na época passada, tendo disputado 22 jogos. No entanto, o jovem futebolista não jogou qualquer minuto na presente época, acabando por mudar-se para a segunda divisão do futebol espanhol.