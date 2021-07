Ryan Gauld tem desde o começo desta semana um entendimento verbal com o Vancouver Whitecaps, da MLS (Major League Soccer). O Maisfutebol sabe que o médio escocês já aceitou um contrato válido por três épocas, com um ordenado de aproximadamente 1,5 milhões de dólares brutos por época.

A negociação, entretanto, vive um impasse nos bastidores, visto que o Farense alega ter um vínculo em vigência com o jogador, tendo acionado em fevereiro deste ano uma cláusula de opção de renovação automática por mais uma temporada (até junho de 2022).

Do lado de Gauld, a versão passada ao emblema canadiano pelos representantes é de que, com a despromoção à segunda divisão nacional, automaticamente o acordo em questão passou a não ter mais validade. O escocês de 25 anos, então, estaria livre no mercado neste momento.

Sem equacionar uma compra, o Vancouver Whitecaps abriu conversas com Ryan Gauld acreditando numa contratação «sem custos», um cenário que tem sido contestado pelo clube algarvio. Incomodados com a situação, os canadianos deram um prazo para o imbróglio ser resolvido: até à próxima sexta-feira.