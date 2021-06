O Farense anunciou a contratação do avançado Vasco Lopes.

Os algarvios, despromovidos à II Liga, apostam no jovem avançado formado no Benfica e no Sporting, que marcou nove golos em 26 jogos na última época, no Campeonato de Portugal, ao serviço do União de Santarém.

O Farense já começou os trabalhos da nova temporada com os outros reforços já anunciados: Paollo Madeira (ex-Estrela) e Mica Silva (ex-Feirense).