O futebolista português Vasco Paciência é reforço da Académica para a época 2022/23, confirmou esta terça-feira o histórico clube de Coimbra, que vai disputar a Liga 3.

Cedido pelo Benfica aos suíços do Grasshoppers na última época, Vasco Paciência volta a Portugal para tentar ajudar a Briosa a voltar às ligas profissionais.

Filho do treinador e antigo futebolista Domingos Paciência e irmão do atual avançado do Eintracht Frankfurt, Gonçalo Paciência, Vasco tem 22 anos e joga também na frente do ataque. Fez formação no FC Porto, Boavista e Benfica.