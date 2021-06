O presidente do Sp. Braga está em Espanha a negociar a contratação de Mario González, sabe o Maisfutebol.



Decidido a contratar o avançado, António Salvador viajou para Madrid nas últimas horas para negociar diretamente com o homólogo do Villarreal, Fernando Roig, e tentar fechar o negócio.



O jogador de 25 anos esteve cedido pelo «Submarino Amarelo» e deu-se a conhecer em Portugal ao serviço do Tondela, clube pelo qual marcou 15 golos em 28 jogos.



Terminado o empréstimo de Sporar, o Sp. Braga pretende reforçar a posição de avançado e contratar Mario González. Para 2021/22, Carvalhal tem como opções para o eixo do ataque Rui Fonte e Abel Ruiz, além do jovem Vítor Oliveira.