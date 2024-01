O presidente do Marselha, Pablo Longoria, afirmou esta segunda-feira que há conversas com o Génova para uma possível saída do avançado português Vitinha para o clube italiano.

«É difícil de se impor no Marselha quando se é um atacante. Na conferência de imprensa de janeiro, falei da confiança. Nesse momento, o treinador deu-lhe muita confiança ao fazê-lo jogar», começou por dizer Longoria, em conferência de imprensa.

«É verdade que nós conversamos com o Génova, há conversas em curso. Outros clubes estão interessados. Não estamos interessados num empréstimo seco. Com o Génova, há muitas situações a resolver, que podem fazer com que seja uma situação interessante para nós. É por isso que nós abrimos as portas a todas as conversas com o Génova», afirmou o presidente do Marselha, deixando a ideia de que uma mudança terá forçosamente de envolver um encaixe financeiro.

Contratado ao Sporting de Braga, Vitinha está no Marselha desde janeiro de 2023, tendo-se tornado, então, a contratação mais cara do clube francês, numa transferência feita por 32 milhões de euros.