Vítor Bruno está muito perto de ser confirmado como novo treinador dos belgas do Anderlecht, segundo apurou o Maisfutebol.

Nos últimos meses, o ex-portista recebeu sondagens da América do Sul e de clubes asiáticos e africanos, mas queria mesmo continuar na Europa.

Antes de fechar com o Anderlecht, o português teve uma consulta do Vasco da Gama, que também chegou a sondar Vasco Matos, ex-Santa Clara.

Aos 43 anos, Vitor Bruno caminha então para ser a segunda experiência como treinador principal. No FC Porto, recorde-se, fez apenas 29 jogos na temporada 2024/25.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

RELACIONADOS
V. Guimarães: regresso de Gil Lameiras à equipa B encaminhado
OFICIAL: Kévin Boma deixa o Estoril e ruma ao Salzburgo
OFICIAL: Ricardo Costa substitui Gonçalo Feio como técnico do Tondela