Mercado
Há 43 min
Vítor Bruno a caminho do Anderlecht
Treinador português está muito perto de voltar aos trabalhos, depois de ter deixado o comando do FC Porto, no começo de 2025
Treinador português está muito perto de voltar aos trabalhos, depois de ter deixado o comando do FC Porto, no começo de 2025
Vítor Bruno está muito perto de ser confirmado como novo treinador dos belgas do Anderlecht, segundo apurou o Maisfutebol.
Nos últimos meses, o ex-portista recebeu sondagens da América do Sul e de clubes asiáticos e africanos, mas queria mesmo continuar na Europa.
Antes de fechar com o Anderlecht, o português teve uma consulta do Vasco da Gama, que também chegou a sondar Vasco Matos, ex-Santa Clara.
Aos 43 anos, Vitor Bruno caminha então para ser a segunda experiência como treinador principal. No FC Porto, recorde-se, fez apenas 29 jogos na temporada 2024/25.
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