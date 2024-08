O futebolista brasileiro Vitor Roque, que chegou a ser alvo do Sporting nos últimos dias (e também referenciado pelo FC Porto), é reforço do Betis, por empréstimo do Barcelona. O acordo foi anunciado na manhã desta segunda-feira.

«FC Barcelona e Real Betis Balompié chegaram a acordo para o empréstimo do jogador Vitor Roque até 30 de junho de 2025, com opção de mais uma temporada», informa o Barcelona, em comunicado, sendo que o Betis fica com «direito de compra» do atleta, acrescenta o Barcelona.

O atacante brasileiro de 19 anos foi garantido pelo Barcelona há um ano e incorporou a equipa a meio da época 2023/24, tendo feito 16 jogos e dois golos.

Com formação no América Mineiro e Cruzeiro, clube este no qual subiu a sénior, Vitor Roque destacou-se no Athletico Paranaense, antes de ser contratado pelo Barcelona. Em 2023, brilhou no Brasil, com 46 jogos, 21 golos e sete assistências pelo Athletico.