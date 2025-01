Antes da partida para o Alentejo, onde o Vitória de Guimarães vai defrontar O Elvas, no domingo, nos oitavos de final da Taça de Portugal, o presidente dos vimaranenses abordou a situação de Alberto Costa.

António Miguel Cardoso admitiu que o clube recebeu e aceitou uma proposta pelo lateral-direito, contudo, o jogador rejeitou a mudança. O líder vitoriano garantiu ainda que essa oferta não era do Sporting.

«O mais importante neste momento é o jogo que temos amanhã [domingo] da Taça. Estamos completamente focados nesse jogo, queremos muito seguir em frente e, claro, o Alberto está à disposição do treinador», começou por dizer o presidente do V. Guimarães, em declarações ao Grupo Santiago.

«Tivemos um acordo com um clube e esse clube não era o Sporting. Manifestámos esse interesse ao Alberto mas o Alberto quer continuar connosco, tem contrato até 2028 e o importante neste momento é proteger o Alberto que quer estar connosco. Temos de compreender a posição dele e, portanto, não se passa mais nada», acrescentou.

Ora, tal como o Maisfutebol noticiou, os minhotos receberam uma proposta mais vantajosa financeiramente do Brighton, mas Alberto não quis mudar-se para Inglaterra, porque quer trabalhar com Rui Borges em Alvalade.

António Miguel Cardoso garantiu também que não há acordo com o Sporting para a transferência do jovem lateral de 21 anos.

«Tivemos um acordo com outro clube e o Alberto não quis ir. Em relação ao clube que menciona, não sabemos de nada, o jogador não pode falar com outro clube ou manifestar qualquer interesse quando não existe um acordo com o Vitória», concluiu.

Diga-se que o Sporting pretende assegurar o jogador com uma proposta de dez milhões de euros, com outros dois milhões de euros variáveis e 15 por cento de uma futura venda para o V. Guimarães.