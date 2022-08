O presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, assegurou que não recebeu nenhuma proposta por André Almeida nesta janela de transferências.



Apesar de o dirigente ter reconhecido que os vimaranenses têm «de ser dinâmicos e flexíveis» quanto a entradas e saídas neste mercado, mas assumiu contar com o internacional sub-21 português para a época 2022/23.



«O André é um ativo do Vitória, um homem fantástico e contamos com ele. Estamos no mercado e temos de ter respostas ao minuto, mas, neste momento, não há nada em concreto. O André é daqueles jogadores que o clube e a massa associativa valorizam», referiu, em declarações aos jornalistas, à margem da sessão de apresentação dos equipamentos alternativos, sobre o futebolista que tem sido associado a FC Porto e Sporting.



O presidente do Vitória mostrou-se «satisfeito» com o plantel às ordens de Morena embora seja necessário fazer «um ou outro acerto». Em relação a entradas no grupo de trabalho, mais concretamente sobre a chegada de Geny Catamo, António Miguel Cardoso referiu apenas que o clube tem «uma cláusula de preferência» ao abrigo da transferência de Edwards para Alvalade.