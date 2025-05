Uma das figuras do V. Guimarães nas últimas temporadas pode estar de saída do clube. O guarda-redes Bruno Varela está a ser negociado com o Samsunspor, terceiro classificado da Liga turca, confirmou o Maisfutebol.

O guardião completa 31 anos em novembro e tem contrato até ao final de 2026, entrando assim no último ano de vigência. O V. Guimarães pode realizar um encaixe e, para Varela, esta pode ser uma oportunidade de assinar um contrato lucrativo. As conversas decorrem entre as três partes.

Metade de qualquer valor que seja recebido pelo V. Guimarães nesta transferência irá para os cofres do Benfica, clube que detém 50 por cento dos direitos económicos do atleta.

Bruno Varela soma 174 jogos pelo V. Guimarães, 61 deles sem sofrer golos, desde 2020. Foi nesse ano que saiu do Benfica a custo zero, já depois de dois empréstimos ao Ajax.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências