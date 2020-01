O Vitória de Guimarães confirmou nesta terça-feira a contratação de Easah Suliman, defesa de 21 anos que estava na equipa de sub-21 do Aston Villa.



O clube minhoto fica com 70 por cento do passe do jogador, enquanto os restantes 30 por cento permanecem na posse do Aston Villa. Easah Suliman, que se sagrou campeão europeu de sub-19 por Inglaterra em 2017, assinou com o Vitória de Guimarães até 2024.



«Estava à espera de uma oportunidade como esta há muito tempo. Agora é altura de abraçar este desafio e de começar a jogar», disse o jovem inglês, em declarações ao «The Athletic».



Suliman formou-se nos «villans» e passou por vários empréstimos: Emmen, Cheltenham Town e Grimsby Town.



