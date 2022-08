André Almeida foi oficialmente confirmado como novo jogador do Valência.



O internacional sub-21 português deixou o Vitória, clube onde jogou toda a carreira, e assinou até 2028 com o emblema «che».



O jogador de 22 anos percorreu, recorde-se, todos os escalões de formação dos vimaranenses até chegar à equipa principal 2019/20. Desde então, André Almeida disputou 88 jogos e marcou três golos.



O valor do negócio não foi revelado,



O vídeo de despedida do Vitória para André Almeida: