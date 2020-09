O Olympiakos anunciou esta segunda-feira a contratação de Pêpê Rodrigues ao Vitória de Guimarães, tal como o Maisfutebol tinha noticiado em tempo oportuno.

Em comunicado no site oficial, o emblema grego, orientado por Pedro Martins, informou que o médio rubricou um contrato válido por quatro épocas, até 2024.

De resto, também numa nota publicada, o Vitória deu conta da transferência. O clube minhoto não revela os valores da mesma, mas diz que a acrescentar ao valor inicial o acordo prevê ainda «prémios por desempenho» e que fica também com «uma percentagem de mais-valias numa futura transferência».

Ora, tal como o nosso jornal escreveu, o negócio faz-se por uma verba superior a quatro milhões de euros. No entanto, do valor total deste bolo, o Vitória tem apenas direito a parte dele, dado que partilhava o passe do jogador com o Benfica – 50 por cento para cada parte. Além disso, os encarnados teriam sempre direito aos primeiros 1,5 milhões de euros da venda, sendo o restante valor repartido por igual entre os dois clubes.

Por isso, o Benfica receberá cerca de três milhões de euros pela transferência de Pêpê para o Olympiakos, ao passo que o Vitória terá direito a cerca de milhão e meio de euros, que pode aproximar-se dos dois com a tal cláusula da «percentagem de mais-valias numa futura transferência».

Depois de duas épocas no Vitória de Guimarães, Pêpê Rodrigues muda-se assim para o Olympiakos, naquela que será a sua primeira experiência no estrangeiro. Em Atenas, além de ser orientado por Pedro Martins, será colega de equipa de José Sá, Rúben Semedo e Cafú.