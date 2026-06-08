OFICIAL: V. Guimarães confirma Saviolo no Trabzonspor
Internacional sub-21 português vai render mais de 11 milhões de euros aos vimaranenses
Internacional sub-21 português vai render mais de 11 milhões de euros aos vimaranenses
O Vitória confirmou a venda do passe do avançado Noah Saviolo ao Trabzonspor, confirmando desse modo a informação que o Maisfutebol havia adiantado em tempo oportuno.
O internacional sub-21 português já se encontra na Turquia para assinar pelo emblema turco, que recentemente contratou Sidny Cabral ao Benfica.
Uma caminhada que nos deixa orgulhosos. Dos sub-19 à equipa principal com trabalho e dedicação! Obrigado, Noah Saviolo. Boa sorte para o futuro! 🖤🤍— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) June 8, 2026
🗞️ Noah Saviolo rumou à Turquia para representar o @Trabzonspor. Sabe mais em https://t.co/hvaX4c1pew e na App Oficial.… pic.twitter.com/YUFEgkpWqk
Apesar de não ter divulgado os valores envolvidos no negócio, a saída de Saviolo deverá render à SAD vimaranense mais de 11 milhões de euros. O Vitória reservou ainda uma percentagem de uma negociação futura do jogador.
Noah Saviolo nasceu em Bruxelas há 22 anos e chegou a Portugal em 2022 para representar a equipa sub-19 do Vitória. Na formação, jogou ainda no Anderlecht e no Lille.
Em 2025/2026, o avançado marcou dois golos e fez cinco assistências, em 36 jogos.
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