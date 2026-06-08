O Vitória confirmou a venda do passe do avançado Noah Saviolo ao Trabzonspor, confirmando desse modo a informação que o Maisfutebol havia adiantado em tempo oportuno.

O internacional sub-21 português já se encontra na Turquia para assinar pelo emblema turco, que recentemente contratou Sidny Cabral ao Benfica.

Apesar de não ter divulgado os valores envolvidos no negócio, a saída de Saviolo deverá render à SAD vimaranense mais de 11 milhões de euros. O Vitória reservou ainda uma percentagem de uma negociação futura do jogador.

Noah Saviolo nasceu em Bruxelas há 22 anos e chegou a Portugal em 2022 para representar a equipa sub-19 do Vitória. Na formação, jogou ainda no Anderlecht e no Lille.

Em 2025/2026, o avançado marcou dois golos e fez cinco assistências, em 36 jogos.

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