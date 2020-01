O Vitória de Guimarães garantiu os serviços de Matheus Mascarenhas.



O lateral esquerdo brasileiro chega aos vimaranenses por empréstimo do Fluminense. Na mesma nota, o clube de Guimarães explica que a cedência é válida até junho de 2021 e que fica com a possibilidade de garantir o jogador de 21 anos em definitivo a troco de um milhão de euros.



Formado nas escolas do Flu, Matheus Mascarenhas é internacional sub-17 brasileiro e conta com passagens por Botafogo e Atlético Goianense.