O Vitória de Guimarães anunciou, este sábado, a contratação de Abel Joshua.



O médio moçambicano de 20 anos chega do Campeonato de Portugal, onde vestia a camisola do histórico Amora, e assina por três épocas com o emblema da cidade Berço.



Lembre-se que no início desta temporada o Vitória já tinha contratado João Pedro ao Campeonato de Portugal.