O Vitória oficializou a renovação do contrato do treinador da equipa B, Gil Lameiras, até 2028.

O técnico, de 31 anos, trabalha no clube vimaranense desde 2015. Passou por vários escalões etários até assumir a equipa B, na época passada, garantindo no ano de estreia a subida à Liga 3.

Esta temporada, o Vitória B ocupa a segunda posição da Série A da Liga 3, com 20 pontos, apenas menos um do que o líder, Trofense.

Para lá dos êxitos desportivos, o clube destaca ainda «o contributo (de Gil Lameiras) para o crescimento e desenvolvimento individual dos seus atletas».

