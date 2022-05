O Vitória de Guimarães anunciou este sábado o lateral esquerdo Ryoya Ogawa como reforço para a próxima época.

O internacional japonês chega por empréstimo de um ano do FC Tokyo com os vitorianos a ficarem com uma opção de compra de um milhão de euros no final da temporada.

Ogawa já foi cinco vezes internacional pela seleção principal do Japão. O defesa de 25 anos fez 170 jogos no clube da capital japonesa, onde fez toda a sua carreira. Neste ano completou 13 jogos e apontou três golos, dois deles na vitória por 3-0 frente ao Shimizu S-Pulse, na passada quarta-feira, no jogo que marcou a sua despedida.