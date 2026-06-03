De uma assentada, o Vitória oficializou a renovação com sete jovens futebolistas dos seus quadros.

Na lista destaca-se o médio Zeega, campeão da Europa e do Mundo de sub-17, que assinou até 2029 pelos vimaranenses, no final de um processo que chegou a estar a tremido.

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O médio, de 17 anos, integra a equipa B vitoriana, tal como Gui Cardoso e Josemar, que renovaram até 2030, Kiko Silva, que firmou um novo vínculo até 2029, e João Martins, que ampliou o seu contrato até junho do próximo ano.

Rodrigo Cunha, médio dos sub-19, renovou até 2028, enquanto Miguel Nogueira, que participou em 18 jogos e marcou um golo pela equipa principal na última época, assinou até 2029.

O Vitória anunciou ainda a assinatura do primeiro contrato profissional com os jovens Hugo Freitas (2029), Ricardo Carrera e José Terroso (2028).