OFICIAL: Zeega e Miguel Nogueira entre as renovações no V. Guimarães
Clube vimaranense anuncia prorrogação do contrato com sete jovens
Clube vimaranense anuncia prorrogação do contrato com sete jovens
De uma assentada, o Vitória oficializou a renovação com sete jovens futebolistas dos seus quadros.
Na lista destaca-se o médio Zeega, campeão da Europa e do Mundo de sub-17, que assinou até 2029 pelos vimaranenses, no final de um processo que chegou a estar a tremido.
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O médio, de 17 anos, integra a equipa B vitoriana, tal como Gui Cardoso e Josemar, que renovaram até 2030, Kiko Silva, que firmou um novo vínculo até 2029, e João Martins, que ampliou o seu contrato até junho do próximo ano.
Rodrigo Cunha, médio dos sub-19, renovou até 2028, enquanto Miguel Nogueira, que participou em 18 jogos e marcou um golo pela equipa principal na última época, assinou até 2029.
O Vitória anunciou ainda a assinatura do primeiro contrato profissional com os jovens Hugo Freitas (2029), Ricardo Carrera e José Terroso (2028).
A Vitória Sport Clube - Futebol SAD renovou os contratos de Gui Cardoso, João Martins, Josemar, Kiko Silva, Miguel Nogueira, Rodrigo Cunha e Zeega e assinou contratos profissionais com Hugo Freitas, José Terroso e Ricardo Carrera.— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) June 3, 2026
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