Recrutado por 11 milhões de euros, de acordo com o Relatório e Contas do exercício 2020/21, Francisco Ribeiro torna-se a contratação mais cara da história do Vitória de Guimarães. Por larga diferença.

O anterior recorde pertencia a Pedro Henrique (Pedrão) e a Óscar Estupiñan, que em 2017/18 foram contratados por dois milhões de euros, de acordo com os dados do transfermarkt. Esse registo agora mais do que quintuplicou, com a tal transferência registada por 11 milhões de euros.

De destacar ainda que o outro jovem contratado ao FC Porto, Rafael Pereira, fica no segundo lugar da lista de contratações mais caras do Vitória, já que o Relatório e Contas refere que foi contratado por quatro milhões de euros. Um valor que já dobrava o anterior recorde.

Se Francisco Ribeiro e Rafael Pereira custaram 15 milhões de euros, o restante investimento do Vitória nas últimas cinco épocas foi, no total, de aproximadamente 17 milhões de euros.

Natural de Paços de Ferreira, Francisco Ribeiro, o (agora) jogador mais caro da história do Vitória, jogou no FC Porto dos 9 aos 18 anos de idade. Internacional português sub-15, sub-16 e sub-17, soma dois jogos na equipa B do Vitória e outros tantos nos sub-23.