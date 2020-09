As exigências do Vitória de Guimarães por Pepê resultaram e o Olympiakos duplicou o valor da proposta: os gregos passaram dos dois milhões de euros, avançados há mais de uma semana, para uma proposta superior a quatro milhões de euros.



Perante os novos números colocados em cima da mesa, a direção liderada por Miguel Pinto Lisboa decidiu aceitar e, pode avançar o Maisfutebol, Pepê vai mesmo ser reforço para o treinador Pedro Martins em Atenas.



Além do valor encaixado pela venda, o Vitória assegurou mais 500 mil euros, se determinados objetivos forem alcançados por Pepê, e ainda o direito a 15 por cento de uma futura transferência.



O passe de Pepê era, recorde-se, partilhado entre o Vitória de Guimarães e o Benfica: 50 por cento para cada parte. O médio jogou por empréstimo no Minho na época 2018/19 e transferiu-se em definitivo no verão de 2019.



Nessa altura, ficou definido que o Benfica teria sempre direito aos primeiros 1,5 milhões de euros de uma venda. Os restantes seriam repartidos. As condições foram estabelecidas dias antes da realização do ato eleitoral que elegeu o atual elenco liderado por Pinto Lisboa.



Agora, com a duplicação dos valores sugeridos pelo Olympiakos, o Vitória fará, no mínimo, um encaixe a rondar os 1,5 milhões de euros - com forte tendência a aproximar-se dos dois milhões. O Benfica terá direito a cerca de três milhões.