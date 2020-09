Nesta altura, faltam definir alguns detalhes para que o internacional português possa tornar-se jogador dos vimaranenses. No início desta semana, espera-se que as partes resolvam as diferenças que estão em cima da mesa para que o extremo seja mais um reforço para o plantel comandado por Tiago.

Tal como o nosso jornal escreveu anteriormente, há preferência a um projeto com relativa longevidade na reta final da carreira e, por isso, o acordo de Quaresma com o Vitória deverá ser por mais do que uma só temporada.

O jogador luso sente-se tentado a regressar a Portugal e o aspeto financeiro não é absoluta prioridade nesta fase.

Vencedor de quatro Ligas, três supertaças e duas Taças em Portugal, Quaresma pode, caso o negócio seja consumado, partir para o terceiro clube da carreira em Portugal e para o nono em todo o percurso. O vencedor de um Europeu, de uma Liga dos Campeões e de uma Taça Intercontinental jogou ainda, além dos clubes lusos e turcos, no Barcelona, Inter de Milão, Chelsea e Al Ahli.