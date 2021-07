Na lista de dispensas de Pepa, Suliman está de saída do Vitória de Guimarães para reforçar o Nacional.



Segundo apurou o Maisfutebol, os insulares pretendem recrutar o central a título de empréstimo, mas os dois clubes ainda não chegaram a uma plataforma de entendimento.



O campeão da Europa de sub-19 pela Inglaterra chegou ao Berço oriundo do Aston Villa em 2019/20. Na primeira temporada Suliman fez seis jogos e na última temporada somou 12 aparições.



Recorde-se que Pepa tem Jorge Fernandes, Amaro, Mumin e Borevkovic como as opções para o centro da defesa.