A transferência de Bruno Varela, do Vitória para o Samsunspor, foi colocada em suspenso devido ao limite de estrangeiros no plantel do emblema turco.

Em declarações ao jornal Fanatik, o presidente do Samsunspor, Yuksel Yildirim, confirma que as diferentes partes acordaram a transferência do guarda-redes internacional cabo-verdiano, mas o cenário complicou-se nas últimas horas com a contratação do defesa islandês Logi Tomasson ao Stromsgodset.

«Chegámos a um acordo com o Bruno Varela, mas há mais guarda-redes em equação. Com a chegada do Logi Tomasson, temos oito estrangeiros e faremos mais quatro transferências. Neste caso, estamos a exceder o limite de estrangeiros. Portanto, suspendemos a transferência do guarda-redes», explicou o dirigente.

Yuksel Yildirim garantiu ainda que o clube não avançou por Matevz Vidovsek, guarda-redes do Olimpija Ljubljana, e promete uma avaliação mais aprofundada ao plantel quando se iniciarem os trabalhos de pré-temporada. «Continuamos com Okan (Kocuk), mas talvez possamos pensar numa alternativa para ele», completou.