OFICIAL: Newcastle empresta Vlachodimos ao Sevilha
O antigo guarda-redes do Benfica Odysseas Vlachodimos vai jogar no Sevilha até ao final da temporada, por empréstimo do Newcastle.
O internacional grego, de 31 anos, procura relançar a carreira na Andaluzia, onde irá rivalizar pela titularidade com o norueguês Nyland.
Internacional grego em 48 ocasiões, apesar de ter nascido em Estugarda e de se ter sagrado campeão europeu sub-21 pela Alemanha, Vlachodimos viveu os seus melhores anos no Panathinaikos e no Benfica, pelo qual se sagrou campeão nacional por duas vezes.
Depois de ter abandonado a Luz, no início da temporada 2023/2024, viveu duas épocas de pouca utilização no Nottingham Forest e no Newcastle, que agora o cede ao emblema espanhol.
