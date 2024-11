Sem espaço no FC Porto, Wendell está a ser disputado por dois clubes brasileiros: Cruzeiro e São Paulo. Ambos, inclusive, já abriram conversas com o lateral-esquerdo, segundo apurou o Maisfutebol.

Até agora, os dragões não receberam qualquer proposta oficial do esquerdino, mas têm conhecimento dos interessados e não vão colocar grandes obstáculos para facilitar a saída do jogador no mercado de inverno.

O internacional brasileiro de 31 anos tem contrato apenas até junho de 2025 com o emblema azul e branco e, por isso, muito em breve vai ficar livre para assinar pré-contrato com qualquer clube.

Contratado dos alemães do Leverkusen em 2021, Wendell perdeu espaço no FC Porto com a chegada recente de Francisco Moura. Ao todo, fez 109 jogos oficiais e anotou sete golos.