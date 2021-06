O Sporting da Covilhã anunciou, nesta segunda-feira, várias mexidas no plantel.

O clube da serra anunciou nas redes sociais o regresso de Diego Medeiros, avançado brasileiro de 28 anos que jogou 20 jogos e marcou dois golos pelo Casa Pia. Diego regressa à serra, onde jogou na época 2018/19, emprestado pelo Paços de Ferreira.

Além disso, o Sporting da Covilhã aproveitou para oficializar a chegada do treinador Wender Said, tal como a renovação de contrato dos guarda-redes Bruno Bolas e Igor Araújo, dos defesas Tiago Moreira, André Almeida, Jaime Simões e David Santos e do médio e capitão Gilberto Silva.

O Covilhã parte para a nova época com uma base de, para já, sete jogadores. Do plantel desta temporada, 17 jogadores não renovam contrato. São eles Léo Navacchio, Felipe Macedo, Joel Vital, Abdul Wahab, Jean Felipe, Filipe Cardoso, João Cardoso, Jorge Vilela, Lamine N'Dao, Bernardo Martins, Rui Areias, Leo Cá, Inusah Adam, Gleison, Wendel Silva, Lewis Enoh e Deivison.