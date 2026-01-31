O futebolista brasileiro Wesley, que foi alvo do Benfica neste mercado, é reforço da Real Sociedad.

Wesley foi oficializado no clube espanhol, por empréstimo do Al Nassr, na manhã deste sábado.

«A Real Sociedad e o Al Nassr acordaram o empréstimo de Wesley Casanova Ribeiro até ao final da época 2025/26. O clube reserva uma opção de compra sobre o futebolista brasileiro», informa a Real Sociedad, em comunicado. O Al Nassr também confirmou o acordo de seis meses com «opção de compra» por parte dos bascos.

Formado no Corinthians, onde subiu a sénior, o internacional jovem brasileiro de 20 anos foi contratado pelo Al Nassr para 2024/25, por 18 milhões de euros. Terá, agora, a primeira experiência no futebol europeu.

