O West Bromwich confirmou, esta segunda-feira, de forma oficial, o que já era um cenário certo fruto da prestação do atleta em 2019/2020: a contratação do luso-brasileiro Matheus Pereira.

O jogador de 24 anos fez 43 jogos e oito golos pelo clube inglês na última temporada e, uma vez que atingiu a marca de 30 jogos na II Liga inglesa, o Championship, a cláusula de compra tornou-se obrigatória por parte dos baggies.

Além dos 500 mil euros do acordo de empréstimo, o negócio pelo extremo rende mais 9,5 milhões de euros aos leões.

Após a formação no Sporting, clube no qual subiu a sénior mas nunca conseguiu impor-se em definitivo entre 2016 e 2019 como uma das primeiras opções, Matheus Pereira foi cedido entre esses anos ao Desp. Chaves e ao Nuremberga (Alemanha) antes de rumar a Inglaterra há um ano. Agora, diz adeus total ao emblema verde e branco, continuando no clube recém-promovido à Premier League.