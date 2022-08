O West Ham contratou Thilo Kehrer ao PSG.



Os «hammers» informam que o internacional germânico assinou por quatro temporadas com mais duas de opção. O defesa de 25 anos deixa assim o campeão francês, clube que representava desde 2018.



Formado no Schalke 04, Kehrer chega à Premier League com oito títulos conquistados e com duas dezenas de jogos pela «Mannschaft».



O montante da transferência não foi revelado embora a imprensa inglesa tenha adiantado que o acordo ficou fechado por uma verba superior a dez milhões de euros.