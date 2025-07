William Carvalho já não é jogador do Betis. O internacional português, de 33 anos, tinha contrato até 2026 com o clube sevilhano, mas as partes resolveram antecipar o fim da ligação e rescindir contrato.

Contratado em 2018 ao Sporting, por 18,5 milhões de euros, o médio defensivo disputou um total de 223 encontros oficiais pelo Betis, tornando-se no futebolista estrangeiro com mais jogos realizados pelo clube. Um registo pontuado com 11 golos e 16 assistências.

📣 OFICIAL | William Carvalho finaliza su etapa en el #RealBetis 📄🖊



¡Gracias por tanto y mucha suerte en el futuro, @wllmcarvalho14! 💪💚 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 18, 2025

Pelo emblema da cidade de Sevilha, conquistou uma Taça do Rei, em 2022, e atingiu a final da Liga Conferência, na época passada.

Internacional em 80 ocasiões por Portugal, William afirmou-se no Sporting depois de cedências ao Fátima e ao Cercle Brugge.

