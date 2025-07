O futebolista português William Carvalho é reforço do Pachuca, confirmou o clube mexicano na noite de sexta-feira (já madrugada de sábado em Portugal).

«O médio português, oriundo do Real Betis, do futebol espanhol, chega para reforçar o Pachuca na liga mexicana e na Leagues Cup», refere o clube, em comunicado.

William, de 33 anos, jogou no Betis nas últimas sete temporadas, tendo conquistado uma Taça do Rei espanhola (2021/22).

Com grande parte da formação feita no Sporting, desde 2005, esteve ligado aos leões até 2018. Pelo meio, passou por empréstimos no Fátima e no Cercle Brugge (Bélgica). No Sporting, venceu uma Supertaça (2015), uma Taça de Portugal (2014/15) e uma Taça da Liga. (2017/18).

Pela Seleção, William conquistou um Europeu e uma Liga das Nações, em 2016 e 2019, respetivamente.

Através das redes sociais, o Pachuca publicou também um vídeo em que anuncia oficialmente William Carvalho, apresentando-o como «homem de ferro» e recordando o seu percurso por clubes e Seleção Nacional.