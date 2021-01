Depois de Nuno Espírito Santo ter abordado a possível contratação de Willian José, o técnico da Real Sociedad confirmou que as negociações «estão muito avançadas». Imanol Alguacil revelou que o jogador já não será convocado para o encontro frente ao Betis.



«Vamos ser cautelosos, mas não há dúvidas de que não estará connosco. As negociações pelo Willian estão muito avançadas. O Carlos Fernández [Sevilha] está a ser negociado, a situação está avançada, mas ainda não assinou. Vamos ser cautelosos», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador do conjunto basco descartou ainda a possibilidade de receber Martin Odegaard por empréstimo do Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola e inglesa, o internacional norueguês está a caminho do Arsenal.



«Em nenhum momento houve essa possibilidade, caso contrário queria que Odegaard viesse. Queria que voltasse por tudo o que mostrou, por ser um bom jogador e porque acredito que a equipa cresceria com ele. Mas não houve essa opção, portanto, não tenho mais nada a dizer», atirou.