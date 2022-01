O Barcelona oficializou, este sábado, a contratação de Adama Traoré.



O internacional espanhol regressa ao clube onde fez toda a formação formação por empréstimo dos ingleses do Wolverhampton. O emblema blaugrana fica com opção de contratar o avançado de 26 anos no final da temporada - fica livre em julho 2023.



Adama Traoré saiu do Barcelona depois de ter cumprido apenas dois jogos pela equipa principal. Rumou aos ingleses do Aston Villa, passou pelo Middlesbrough e vinculou-se aos Wolves em 2018/19. Após 154 jogos e 11 golos pelos lobos, regressa à Catalunha.



Adama Traoré é a segunda contratação do Barcelona neste mercado depois de Ferrán Torres.