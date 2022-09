Boubacar Traoré foi confirmado como reforço do Wolverhampton.



De acordo com o comunicado do clube inglês, o médio maliano chega por empréstimo do Metz. O acordo incluiu opção de compra que se pode tornar obrigatória mediante o cumprimento de determinados objetivos.



O jogador de 21 anos afirmou-se no Metz na última época, tendo disputado 28 jogos.