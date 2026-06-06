OFICIAL: Wolverhampton despede-se do lendário Matt Doherty
Internacional irlandês entrou em campo pelos «Wolves» quase 400 vezes, ao longo de 13 anos
Internacional irlandês entrou em campo pelos «Wolves» quase 400 vezes, ao longo de 13 anos
Matt Doherty está de saída do Wolverhampton, após 13 anos de ligação ao emblema inglês. O anúncio foi feito pelos canais oficiais do clube recém-despromovido ao Championship.
O jogador de 34 anos disputou 15 encontros, em 2025/2026.
Internacional pela seleção irlandesa, chegou aos Wolves em 2010, vindo do Bohemians. Após empréstimos, no começo de carreira, ao Hibernian e Bury, Doherty rumou ao Tottenham, em 2020/21, onde atuou por três temporadas.
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O defesa teve ainda uma curta passagem pelo Atlético de Madrid, pelo qual disputou apenas dois jogos.
Regressou à casa que o viu crescer em 2023 e é um dos jogadores com mais jogos pelo Wolverhampton (389). Além desse marco, conquistou também a II e a III Ligas inglesas.
Colega de José Sá, Toti Gomes e Rodrigo Gomes, Doherty sai como uma lenda do clube.