Matt Doherty está de saída do Wolverhampton, após 13 anos de ligação ao emblema inglês. O anúncio foi feito pelos canais oficiais do clube recém-despromovido ao Championship.

O jogador de 34 anos disputou 15 encontros, em 2025/2026.

Internacional pela seleção irlandesa, chegou aos Wolves em 2010, vindo do Bohemians. Após empréstimos, no começo de carreira, ao Hibernian e Bury, Doherty rumou ao Tottenham, em 2020/21, onde atuou por três temporadas.

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O defesa teve ainda uma curta passagem pelo Atlético de Madrid, pelo qual disputou apenas dois jogos.

Regressou à casa que o viu crescer em 2023 e é um dos jogadores com mais jogos pelo Wolverhampton (389). Além desse marco, conquistou também a II e a III Ligas inglesas.

Colega de José Sá, Toti Gomes e Rodrigo Gomes, Doherty sai como uma lenda do clube.