O Wolverhampton não chegou a acordo com o Lille para a contratação de Renato Sanches.



A informação avançada esta terça-feira em Inglaterra foi confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte associada ao processo. Segundo foi possível saber, os dois emblemas não alcançaram um entendimento relativamente ao valor da opção de compra.



Os campeões franceses pretendiam encaixar uma verba superior a 30 milhões de euros pelo internacional português. O clube inglês não acedeu às pretensões dos gauleses e as negociações terminaram sem fumo branco.



O médio de 24 anos foi operado há cerca de duas semanas e deve ficar de fora da competição cerca de mais um mês, até final de setembro.

Renato não volta, para já, à Premier League, onde já jogou em 2017/2018, no Swansea, então cedido pelo Bayern Munique.

No Lille, Renato sagrou-se campeão francês em 2020/2021. Em cerca de dois anos, fez 60 jogos e cinco golos pelo emblema do norte de França, no qual conseguiu ter o protagonismo e a consistência que nem sempre se viram na Alemanha.

No Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, jogam já nove portugueses: José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Daniel Podence, Fábio Silva e Francisco Trincão. Há ainda o jovem luso-suíço Christian Marques.