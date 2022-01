Chiquinho vai transferir-se do Estoril para o Wolverhampton, confirmou o Maisfutebol junto de fonte do clube inglês.



De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o extremo é esperado em Inglaterra no início da próxima semana para formalizar a transferência. Os canarinhos vão receber cerca de três milhões de euros pelo jogador de 21 anos.



Chiquinho fez parte da formação do Sporting e chegou ao Estoril em definitivo na época 2019/20. Após duas temporadas divididas entre os sub-23 e a equipa principal, o atacante afirmou-se como uma das figuras da excelente equipa de Bruno Pinheiro: leva quatro golos e duas assistências em 20 partidas.